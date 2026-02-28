В ожидании весны: Каширские долголеты посетили творческий кружок

28 февраля участники проекта «активное долголетие» городского округа Кашира с удовольствием приняли участие в творческом занятии, посвященном подготовке к самому долгожданному времени года — весне. Во время мастер-класса участники учились рисовать ветки вербы — один из самых узнаваемых и трогательных символов наступающей поры. Этот вечер стал настоящим праздником искусства и природы для всех, кто хотел почувствовать приближение тепла и обновления через творчество, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники с большим увлечением осваивали технику рисования веток вербы, экспериментировали с материалами и техниками, чтобы передать нежность и легкость будущей весенней зелени. Мастер‑класс объединил любителей живописи разных возрастных групп — от молодых художников до опытных дам и господ, что сделало событие настоящим социальным и культурным событием. В процессе работы с акварелью и гуашью все смогли раскрыть свой творческий потенциал, почувствовать себя настоящими художниками и создать свои уникальные художественные композиции.

Этот творческий вечер помог не только раскрыть внутреннюю фантазию и мастерство участников, но и наполнил их сердца предвкушением теплых дней, пробуждения природы и радости созидания. Веточка вербы, нарисованная своими руками, стала символом надежды, обновления и красоты, которая обязательно придет с наступлением весны. А такие мероприятия еще раз подтверждают, что искусство — это отличный способ вдохновляться и радоваться вместе.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.