сегодня в 10:27

В Оренбурге ресторан заменил купола на хинкали и осквернил чувства верующих

В Оренбурге руководителя грузинского ресторана «Нино-Вано» привлекли к ответственности за нанесение оскорбления религиозным чувствам верующих. Поводом для этого стали рекламные материалы ресторана, где на месте куполов московского собора Василия Блаженного были изображены хинкали, сообщает Telegram-канал «112» .

Представитель Оренбургской епархии РПЦ, выступавший в суде, заявил, что подобная реклама является актом осквернения святыни.

Объявления распространялись около месяца, и установить точное число людей, увидевших изображения хинкали вместо куполов собора, не представляется возможным.

В результате судебного разбирательства управляющему рестораном был назначен штраф в размере ста 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Твери производитель туалетной бумаги может лишиться бизнеса из-за того, что на его продукции были изображены собой Василия Блаженного и Спасская башня.

