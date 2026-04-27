В Орехово-Зуевском округе выбрали лучших инженеров подводных аппаратов

Межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы-2026» по проектированию подводных аппаратов завершился 25 апреля в Орехово-Зуевском округе. В соревнованиях приняли участие молодые инженеры из восьми регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли на базе Государственного гуманитарно-технологического университета. Участниками стали представители Калининграда, Новосибирска, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края, Свердловской и Ленинградской областей.

Конкурсанты выполняли полный цикл работ — от проектирования деталей до их отливки в силикон. Они занимались пайкой и настройкой систем управления, сборкой и балансировкой аппаратов, а также перемещали грузы под водой в ручном режиме и по автономным алгоритмам.

В основной линейке золото завоевал Лобанов Артем из Московской области, серебро — Вырвин Артем из Санкт-Петербурга, бронзу — Исаенко Егор из Калининградской области.

Среди юниоров первое место занял Епифанов Андрей из Ленинградской области, второе — Гавриленко Даниил из Новосибирской области, третье — Бобровский Егор из Свердловской области. Медальоны «За профессионализм» получили Марков Тимур из Санкт-Петербурга и Цветков Кирилл из Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.