В Орехово-Зуевском округе пресекли несанкционированную торговлю арбузами и дынями

Рейды с участием представителей администрации округа и полиции были проведены в деревне Анциферово и у села Ильинский Погост.

На нарушителей составлено 4 протокола об административных правонарушениях. Продукция, находящаяся в незаконном обороте, вывезена на ответственное хранение до предоставления необходимых документов.

«С наступлением сезона сбора бахчевых культур на территории городского округа участились случаи продажи арбузов и дынь на обочинах дорог. Арбузы и дыни в таких торговых точках не проверены на качество и безопасность, хранятся в грузовых машинах в антисанитарных условиях. Здесь же продавцы обустраивают себе место для проживания и ночлега», — рассказала заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Ирина Говорова.

Нарушителями в большинстве случаев оказываются иностранные граждане, которые не имеют законных оснований для ведения предпринимательской деятельности на территории России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.