В Орехово-Зуевском округе Подмосковья контролируют паводок

Паводковая обстановка в Орехово-Зуевском городском округе на 7 апреля остается стабильной, уровень воды в реке Клязьме составляет 3,88 м и не достигает критической отметки. Оперативные службы продолжают превентивные мероприятия и адресную работу на проблемных участках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для снижения рисков подтоплений в округе регулярно проводят мониторинг уровня воды, очищают водоотводные системы и информируют жителей о текущей ситуации. По данным на 7 апреля, уровень Клязьмы достиг 3,88 м, при этом темп роста воды снизился. Критическая отметка составляет 4,5 м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.