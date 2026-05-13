В Орехово-Зуевском округе подготовили 168 тыс сеянцев сосны

Лесники Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» заготовили 167,8 тыс. сеянцев сосны для весенней посадки в округе. Работы по лесовосстановлению уже начались и охватят несколько участковых лесничеств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты выкопали посадочный материал в Ульянинском лесном питомнике. В Зуевском участковом лесничестве уже восстановили 9,6 гектара леса — здесь высадили 30,7 тыс. сеянцев сосны. В ближайшее время работы пройдут в Белавинском участковом лесничестве, где на площади 11,3 гектара планируют высадить 45,2 тыс. молодых деревьев.

Дополнение лесных культур запланировано в Губинском, Яковлевском, Северном, Зуевском, Ликинском и Белавинском участковых лесничествах. На общей площади 75 гектаров высадят 18 тыс. сеянцев ели и 87 тыс. сеянцев сосны.

Кроме того, посадка пройдет в Ильинском участковом лесничестве. На участке площадью 1,5 гектара разместят 4,8 тыс. сеянцев сосны.

«Перед посадкой сеянцы проходят тщательную подготовку. Их отправка на подготовленные территории также осуществляется с учетом всех технологических требований, что гарантирует приживаемость молодых деревьев», — сказала инженер по лесовосстановлению Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Софья Власова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.