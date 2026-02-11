сегодня в 15:40

В Орехово-Зуевском округе начали санитарную рубку леса после пожара

В Орехово-Зуевском филиале ГАУ МО «Мособллес» начались работы по санитарному оздоровлению леса. Сейчас проводится сплошная санитарная рубка в Ильинском участковом лесничестве на площади 8,2 га вдоль автодороги А-108. Мероприятия направлены на ликвидацию последствий лесного пожара 2022 года.

В 2026 году на территории Орехово-Зуевского лесничества планируется провести санитарно-оздоровительные работы на общей площади 258,6 га. Из них сплошные санитарные рубки займут 14 га, выборочные — 74,6 га, уборка неликвидной древесины — 170 га. Также планируется убрать 90 аварийных деревьев.

Начальник отдела лесного хозяйства Орехово-Зуевского филиала Светлана Зубанова пояснила, что удаление погибших и поврежденных деревьев обеспечивает безопасность вдоль дорог и способствует восстановлению лесных участков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.