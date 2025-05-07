В Орехово-Зуевском округе агитбригады продолжают поздравлять ветеранов ВОВ

В Орехово-Зуевском округе агитбригады Победы продолжают чествовать героев Великой Отечественной войны, лично поздравляя их с приближающимся Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба

На улице Мадонской города Орехово-Зуево поздравили Почетного гражданина округа Римму Александровну Дорофееву. Свою военную биографию она начала в 1943 году как санитарка на 3-м Белорусском фронте, где спасала жизни раненых солдат. После расформирования фронта она отправилась в Китай, где помогала участникам Советско-японской войны.

А на улице Северной агитбригада встретилась с Анатолием Ивановичем Виноградовым — участником Сталинградской битвы и других ключевых сражений Великой Отечественной войны. Он командовал взводом на Западном фронте, участвовал в боях на Первом Украинском и Первом Белорусском фронтах.

За свой героизм награжден орденом Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды и 12-ю медалями, включая медаль за оборону Сталинграда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.