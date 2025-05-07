В Орехово-Зуеве высадили 74 именных деревца черемухи в память о бойцах СВО

В Парке Победы города Орехово-Зуево на аллее памяти вот уже несколько лет увековечивают имена бойцов, погибших в зоне СВО. Это одна из самых важных в современное время патриотических акций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий вместе с семьями погибших воинов, депутатом Мособлдумы Максимом Коркиным и депутатами совета депутатов округа высадили 74 именных деревца черемухи в честь наших Героев.

Также глава округа передал ордена Мужества жене рядового Смирнова Александра Александровича и матери ефрейтора Перова Алексея Валерьевича, погибших при исполнении воинского долга летом прошлого года.

Ранее в деревнях Беливо и Запонорье Орехово-Зуевского городского округа появились новые памятники, увековечивающие память земляков, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.