В Орехово-Зуеве утвердили охрану церкви Рождества Пресвятой Богородицы

Утверждено охранное обязательство собственника объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, вт. пол. XIX в.», расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Нестерово. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

В 1702 году на Вырковском погосте вместо сгоревшей старой была возведена новая деревянная церковь, также освященная в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Эта церковь простояла до 60-х годов XIX века. Каменная церковь Рождества Богородицы в селе Нестерово была построена в период с 1846 по 1849 год и торжественно освящена 21 сентября 1849 года.

Приделы храма были посвящены событиям Третьего обретения главы Иоанна Предтечи и святителя Николая Чудотворца. К сожалению, в 1938 году богослужения в храме были прекращены, колокол сброшен с колокольни, а настоятель был расстрелян на Бутовском полигоне. Однако в начале 2000-х годов отец Иоанн был причислен к лику святых.

Охранное обязательство устанавливает требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия. В нем также указаны сроки проведения и состав работ, необходимых для его восстановления и сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.