сегодня в 16:18

В Орехово-Зуеве пройдет встреча для будущих мам

В Центральной библиотеке им. М. Горького города Орехово-Зуево состоится встреча для будущих мам, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии можно будет получить ответы на все интересующие вопросы.

Встречу проведет Виктория Попова — практикующий консультант по грудному вскармливанию, прикорму и уходу, участница ассоциации Rulacta.

Записаться на встречу можно по телефону: 8-926-278-35-17.

Мероприятие пройдет 29 октября в 10:30 по адресу: г. Орехово-Зуево, Юбилейный пр., д. 5а, Центральная библиотека им. М. Горького.

Ранее в родильном доме Орехово-Зуевской больницы состоялся День открытых дверей. Орехово-Зуевский родильный дом принимает не только жительниц округа, но и всего Подмосковья, а также близлежащих областей. Роддом оснащен современным медицинским оборудованием, а будущих мам всегда встречает ответственный и дружелюбный персонал.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.