В Доме культуры на пл. Пушкина в Орехово-Зуеве отметили 100-летие Всероссийского общества слепых. За активную работу и в связи с праздником членам общества вручили медали «100-летие ВОС», Благодарственные письма депутата Мособлдумы Эдуарда Живцова и депутата Мособлдумы Владимира Бутенко. Награды от администрации Орехово-Зуевского округа вручил председатель совета депутатов округа Александр Бабаев, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Орехово-Зуевское отделение Всероссийского общества слепых отметило свои 98 лет. Сейчас отделение насчитывает 260 человек. В нем каждый может найти себе занятие по душе. Еще немного, и оно также встретит круглую дату.

«Конечно, жизнь незрячих людей не лишена сложностей, но внутренняя сила помогает им не сдаваться, стойко преодолевать любые преграды на пути. Поздравил коллектив местного отделения ВОС с праздником, в особенности отметил труд председателя Лидии Сергеевны Макаровой, которая очень много делает для организации», — рассказал председатель Совета депутатов округа Александр Бабаев.

В 1925 году в СССР насчитывалось 472 тысячи только зарегистрированных слепых. 90% из них были лишены возможности работать. В этот же год декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР была оформлена официальная регистрация Всероссийского общества слепых. На первые взносы членов ВОС в Москве открылось электромоторное объединение слепых, на базе которого в 1929 году встретились московские кустарные и полукустарные мастерские для незрячих. Завод стал предприятием для трудоустройства инвалидов по зрению. И с тех пор общество не сбавляет обороты: помогают, возвращают веру в будущее.

