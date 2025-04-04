В Орехово-Зуеве открылся клуб «ПРОдвижение» для поддержки молодых педагогов

В Орехово-Зуеве открылся клуб педагогических работников «ПРОдвижение». Инициаторами его создания стали финалисты муниципального конкурса «Педагог года». Новая организация будет помогать в работе молодым учителям, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В состав «ПРОдвижения» вошли сами финалисты конкурса и сотрудники методического центра повышения квалификации педагогических работников. Также на открытии в члены клуба посвятили начальника управления образования Орехово-Зуевского округа Ольгу Чиханову.

Для начинающих педагогов были организованы открытые учебные и внеурочные занятия, а также тренинг «Наедине со всеми». На нём рассмотрели проблемы, с которыми сталкиваются учителя, только недавно пришедшие на работу в школу.

В дальнейшем клуб продолжит оказывать методическую поддержку молодым преподавателям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.