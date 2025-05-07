В Орехово-Зуеве открыли мемориал, посвященный деятельности НКВД в годы войны

В годы войны больше половины личного состава Орехово-Зуевского отдела милиции управления НКВД СССР ушли на борьбу с захватчиками. А те, кто остался в тылу, — боролись с преступниками, вражескими агентами. Понимали, что здесь, в тылу, тоже проходит свой «фронт», со своей спецификой, со своими опасностями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В честь героев на здании 1 отдела полиции УМВД в городе Орехово-Зуево открыли мемориальную доску, посвященную деятельности органов НКВД в период Великой Отечественной войны.

Ранее в городе Куровское почтили память героев Великой Отечественной войны — сотрудников Куровского меланжевого комбината. В годы войны более тысячи квалифицированных сотрудников комбината встали на защиту страны. За свой героизм многие из них были удостоены высоких наград. В церемонии приняли участие глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий, первый заместитель главы Ирина Кузнецова, муниципальные депутаты и жители Куровского.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.