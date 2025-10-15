В Орехово-Зуеве благоустроили более 65 тыс кв м дворовых территорий

Всего по народной программе «Единой России» обновили 15 дворовых территорий по 59 адресам в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В частности, в городе Орехово-Зуево по наказам жителей привели в порядок территорию на улицах Кирова и Мадонская общей площадью почти 3,8 тысячи квадратных метров. Здесь заменили асфальтобетонное покрытие, увеличили количество парковочных мест с 25 до 121.

На пересечении улицы Урицкого, 2-го и 3-го Лугового проезда и проезда Лермонтова были выполнены работы на почти 3 тыс. кв. м. А на улице Ленина привели в порядок почти 900 кв. м территории.

«Обустроили пешеходные дорожки, теперь здесь единая тропиночная сеть, которая объединяет несколько домов. Сделали парковочные карманы площадью 317 кв. м», — рассказал глава округа, заместитель секретаря местного отделения партии Руслан Заголовацкий.

В рамках благоустройства в округе продолжается и обновление детских площадок.

«В текущем году в городах и населенных пунктах нашего округа открыли 23 площадки», — сообщил муниципальный координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда» Дмитрий Немов.

В 2024 году в округе по народной программе партии обустроили 58 тыс. кв. м дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.