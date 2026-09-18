В Оку в Подмосковье выпустили более 180 тыс мальков стерляди

В Оку 18 сентября выпустили 180 615 мальков стерляди в рамках компенсационных мероприятий при капремонте гидротехнических сооружений Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В акваторию Оки 18 сентября выпустили 180 615 особей молоди стерляди. Мероприятие провели по государственной программе «Экология и окружающая среда Подмосковья» и в качестве компенсации за воздействие капремонта гидротехнических сооружений на водные биоресурсы.

Выпуск молоди организовало ООО «СТРОЙВЕСТ», которое ремонтирует плотины в Подмосковье. Работы проконтролировали сотрудники Московско-Окского территориального управления Росрыболовства. Компенсационные мероприятия связаны с ремонтом плотин на реках Сушка и Речма в Серпухове, Гавриловка в Рузском округе и Питеринка в Кашире.

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений — это прежде всего вопрос безопасности и надежности, однако нельзя забывать о хрупком балансе природы. Выпуск более 180 тысяч мальков стерляди в Оку — огромный вклад в будущее экосистемы Подмосковья», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В 2026 году в Московской области запланирован капитальный ремонт 19 гидротехнических сооружений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма — очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.