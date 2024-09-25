В октябре в Подмосковье пройдет молебен о Победе с принесением Казанской иконы Божией Матери

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на территории России проходит молебен о Победе с принесением исторического образа Казанской иконы Божией Матери. В Московской области святыня будет находиться в период с 9 по 23 октября 2024 года и будет принесена во все епархии Московской митрополии, сообщает пресс-служба РПЦ.

Перед иконой молились Минин и Пожарский накануне взятия Кремля.

Это событие охватит 66 городов — от Петропавловск-Камчатского на востоке до Калининграда на западе. В 22 города икону доставят авиационным бортом, в остальные — автомобильным транспортом.

Стал известен график принесения святыни в города Подмосковья.

Так, с 9 по 11 октября икона будет находиться у Коломенской епархии, с 12 по 14 октября — у Подольской епархии, с 15 по 17 октября — у Одинцовской епархии, с 18 по 20 октября — у Сергиево-Посадской епархии, с 21 по 23 октября — у Балашихинской епархии.

Как и в 2023 году, когда в ходе первого Всероссийского молебна о Победе во все регионы нашей страны были принесены мощи Святого великомученика Георгия Победоносца, сотни тысяч верующих смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о наших сражающихся бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой. Во всех епархиях Московской митрополии, будут организованы молебные пения о Победе, а также крестные ходы с чудотворным образом.

Московский список Казанской иконы Божией Матери — икона Русских Побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. Именно через эту икону после трёхдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков.

После освобождения столицы Дмитрий Пожарский поставил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а затем образ перенесли в специально возведённый Казанский собор. В 1812 году французские оккупанты сняли драгоценный оклад, но сам образ удалось спасти. Русская Победа в Отечественной войне 1812 года и дальнейшее триумфальное взятие Парижа в 1814 году также связаны с молитвами перед московским списком Казанской иконы.

Во времена революционной смуты в 1918 году московский список был украден из Казанского собора и чудесным образом обретен только 105 лет спустя трудами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года — в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы и государственный праздник Дня народного единства.

Организатором Всероссийского молебна о Победе — общероссийского принесения Казанской иконы Божией Матери — по благословению Святейшего Патриарха Кирилла выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и Фонда Царьград.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.