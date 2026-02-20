В округе Шатура провели встречи о санитарных рубках в лесах

В муниципальном округе Шатура специалисты лесничеств встретились с жителями и разъяснили цели санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах. Встречи прошли в деревне Маланинская и поселке Осаново-Дубовое, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники Осановского и Семеновского участковых лесничеств Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» рассказали о запланированных и проводимых работах в лесном фонде рядом с населенными пунктами. Старший участковый лесничий Александр Морозов пояснил, что санитарные мероприятия направлены на улучшение состояния лесов, предупреждение распространения вредителей и болезней, а также на снижение риска чрезвычайных ситуаций.

Отдельно специалисты остановились на вопросах безопасности во время проведения рубок. Жителям напомнили о необходимости соблюдать ограничения и обращать внимание на информационные аншлаги и предупреждающие знаки.

Также участники встреч обсудили правила сбора валежника и заготовки дров для собственных нужд. Сотрудники лесничества разъяснили порядок оформления необходимых документов и ответили на вопросы. Получить дополнительную консультацию можно в Шатурском филиале ГАУ МО «Мособллес» по телефону +7 (498) 602-00-32, доб. 550.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.