В округе Луховицы за 2025 год сделают 4 народные тропы

В округе Луховицы за 2025 год при поддержке правительства Московской области сделают 4 народные тропы. Дорожки для пешеходов обустроят по программе «Пешком» губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Выбраны те участки, по которым жители обращались в администрацию муниципалитета и на интернет-портал «Добродел».

Тропы рабочие сделают в селе Григорьевское — от дома 13 по улице Центральной до автобусной остановки, в селе Матыра — по улице Школьной, между автобусной остановкой и школой. Две дорожки появятся в поселке Фруктовая — от дома 10г на улице Вокзальной до дома 21 на улице Молодежной и между домами 24 и 25 на улице Молодежной.

«Места для обустройства дорожек выбирались вблизи социальных объектов с большим пешеходным потоком, исходя из просьб и потребностей луховичан. Теперь привычные пути для жителей Григорьевского, Матыры и Фруктовой станут безопасными и комфортными», — отметил глава муниципального округа Луховицы Сергей Тимохин.

В Матыре народная тропа уже почти сделана. Полностью работы по созданию четырех пешеходных дорожек завершатся до конца лета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.