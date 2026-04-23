В округе Луховицы снизился уровень половодья на Оке

Уровень воды в Оке в округе Луховицы 23 апреля составил 100,8 м по Балтийской системе высот, а число подтопленных дорог сократилось до двух. Специалисты прогнозируют полное завершение половодья к концу недели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 7 апреля уровень воды в реке стремительно снижался. За две с половиной недели падение превысило 3 м. По состоянию на четверг остаются подтопленными два дорожных участка, тогда как ранее их было 12.

Перелив сократился на дороге от Белоомута до Слемских Борок — длина подтопления составляет 45 м, высота воды — 25 см. У Гольного Бугра на дороге Дединово – Ловцы – Белоомут вода покрывает 18 м полотна при высоте 15 см.

Сотрудники пожарно-спасательных частей № 230 и 264 ГКУ МО «Мособлпожспас» ежедневно контролируют уровень воды на проблемных участках. По оценке специалистов, к концу недели половодье полностью сойдет на нет.

Паромные переправы через Оку в Дединове и Белоомуте работают в полном объеме и перевозят пассажиров и автомобили массой до 3,5 т. Переправа в Ловцах пока обслуживает только пассажиров.

Администрация округа и экстренные службы держат ситуацию под контролем. Угрозы для жителей, объектов инфраструктуры и жилых домов нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.