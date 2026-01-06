В одном из дворов Реутова залили каток к Рождеству

В Реутове во дворе дома по адресу Юбилейный проспект, дом 37 управляющая компания «Центрстрой» организовала для жителей новый ледовый каток в преддверии Рождества. Заливка прошла в два этапа для более прочного покрытия. Всего в этом году на территории города работают 7 катков, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В целях безопасности площадку предварительно очистили от снега и наледи. Новый каток поможет привлечь внимание к зимнему активному спорту не только молодежи, но и старшего поколения. Прокатиться на коньках во дворе дома могут все желающие.

С 7 по 9 января в 10:00 реутовчан приглашают на бесплатные мастер-классы по фигурному катанию в Центральный парк. Опытные тренеры проведут занятия на катке вокруг новогодней елки с детьми и взрослыми и научат их базовым и сложным элементам. Организаторы отмечают, что отсутствие подготовки не помеха, — горожанам покажут все необходимые движения на льду. Тренировки проходят в рамках городской серии мастер-классов по зимнему спорту, в которую также включено катание на лыжах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.