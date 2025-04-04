В Одинцовском роддоме 12 апреля пройдет день открытых дверей

В Одинцовском роддоме 12 апреля с 11:00 до 12:00 пройдет день открытых дверей. Мероприятие смогут посетить будущие родители — пройти в сопровождении врача и акушерок роддома с экскурсией в родовое и послеродовое отделения, осмотреть послеродовую палату, задать вопросы специалисту, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Акушерки расскажут, как подготовиться к родам, что нужно собрать, о видах контрактов и о важных моментах подготовки к родам. Вы получите ответы на вопросы, все про выбор доктора и акушерки.

На День открытых дверей приглашаются не только будущие мамы, но и папы. Специалисты помогут мужчинам ответить на самый сложный вопрос партнерских родов: идти рожать вместе с женой или подождать ее дома? А будущие бабушки смогут понять, как изменилась медицинская помощь и условия в роддоме.

День открытых дверей пройдет по адресу: г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 3Б (здание роддома).

Все вопросы по телефону: +7 (985) 963-14-64 с 9:00–17:00. Посетителям рекомендуется иметь при себе сменную обувь. Telegram-чат роддома https://t.me/Odincovo_roddom_chat.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.