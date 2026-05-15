В Одинцовском округе завершилась «Модель МАГАТЭ 2026»

Церемония закрытия образовательного проекта «Модель МАГАТЭ 2026» прошла 14 мая в Одинцовском кампусе МГИМО. В течение двух дней студенты и школьники обсуждали вопросы ядерной безопасности и развития атомной энергетики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное закрытие проекта состоялось в четверг, 14 мая, в Одинцовском кампусе МГИМО. Организаторами выступили Международный институт энергетической политики и дипломатии и Клуб мирного атома, в структуре которого реализуется проект «Студенты Росатома МГИМО». Инициативу поддержали АНО ДПО «Техническая академия Росатома», АНО «Корпоративная академия Росатома» и проект «Студенты Росатома РУДН».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.