В Одинцовском округе студенты обсудили День воссоединения Крыма

Информационный час ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел 18 марта в Одинцовском техникуме. Студенты обсудили исторические события 2014 года, изменения на полуострове и приняли участие в викторине, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось на площадке ГБПОУ МО «Одинцовский техникум». Советник директора по воспитанию Инна Кузнецова вместе со студенческим активом рассказала о событиях, положивших начало возвращению Крыма в состав России. Участники рассмотрели экономические, социальные и инфраструктурные изменения, произошедшие на полуострове за последние годы, а также ответили на вопросы тематической викторины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.