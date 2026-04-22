В Одинцовском округе школьникам напомнили ПДД

Профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения прошло 21 апреля в образовательном центре «Багратион» в Одинцовском округе. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом юных инспекторов движения напомнили детям правила поведения на дороге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автоинспекторы повторили со школьниками основные правила перехода проезжей части и сигналы светофора. Особое внимание уделили использованию световозвращающих элементов, которые помогают водителям вовремя заметить пешехода в темное время суток.

После теоретической части ребята вместе с полицейскими разгадали тематический кроссворд по правилам дорожного движения. Игровой формат позволил закрепить полученные знания и проверить их на практике.

В завершение встречи каждому участнику вручили световозвращающую ленту. Такие элементы делают пешеходов более заметными и существенно снижают риск наезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.