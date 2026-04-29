В Одинцовском округе прошел семинар о стартапах в МГИМО

Научный семинар «Стартапы в России: идеи, инвестиции, проекты» состоялся 27 апреля в Одинцовском кампусе МГИМО в Подмосковье. Участники обсудили стратегию развития стартапов, вопросы финансирования и работу с инвесторами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семинар организовали факультет финансовой экономики и студенческий клуб «Инвестор ФинТеха». Эксперт венчурного рынка, инвестиционный менеджер Фонда развития интернет-инициатив Андрей Кочешков рассказал о том, как выстроить стратегию успеха — от первой инвестиции до крупной сделки.

Кандидат экономических наук, доцент Владимир Казачков разобрал подводные камни финансирования стартапов и объяснил, что мешает проектам получить поддержку государства и частных фондов.

В мероприятии приняли участие более 50 студентов факультета финансовой экономики и членов клуба «Инвестор ФинТеха». Участники отработали навыки анализа и отбора стартапов, структурирования сделок и построения бизнес-стратегии в сфере прямых и венчурных инвестиций, а также получили экспертную оценку собственных идей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.