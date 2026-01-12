В Одинцовском округе проходит рейд по контролю перевозки опасных грузов

С 12 по 18 января в Одинцовском округе сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Опасный груз» для предотвращения ДТП и выявления нарушений при перевозке опасных грузов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском округе с 12 по 18 января проходит профилактическое мероприятие «Опасный груз». Его цель — снизить количество дорожно-транспортных происшествий и выявить нарушения при перевозке опасных грузов.

Сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по Одинцовскому городскому округу проверяют транспортные средства, задействованные в перевозке опасных грузов. Особое внимание уделяется техническому состоянию автомобилей при выпуске на линию, соответствию конструкции и дополнительного оборудования требованиям ДОПОГ.

Также инспекторы контролируют соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие необходимых документов и выполнение правил перевозки опасных грузов, установленных ПДД РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.