В Одинцовском округе Подмосковья дошкольникам напомнили ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с отрядом ЮИД и депутатами провели 7 апреля в детском саду Одинцова игровой урок по правилам дорожного движения. Дошкольники повторили сигналы светофора и правила перехода улицы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие прошло в формате командной игры. Дети отвечали на вопросы о безопасном переходе дороги и сигналах светофора, а за правильные ответы получали баллы. Организаторы отметили, что главной целью встречи стало не соревнование, а понимание жизненно важных правил поведения на улице.

Особый интерес у воспитанников вызвали практические задания от юных инспекторов движения. Участники отряда ЮИД продемонстрировали знание правил и стали примером для малышей. Отдельное внимание уделили использованию световозвращающих элементов в темное время суток.

В завершение встречи организаторы подвели итоги и отметили, что все команды успешно справились с заданиями. Каждому ребенку вручили световозвращающий браслет и сладкий подарок. Сотрудники Госавтоинспекции выразили уверенность, что игровой формат поможет детям надолго запомнить основы безопасного поведения на дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.