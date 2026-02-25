В Одинцовском округе 27 февраля пройдет тренировка на катке

Открытая тренировка для участников клуба «Активное долголетие» состоится 27 февраля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Занятие пройдет с 11:30 до 12:30, участие бесплатное, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников одинцовского отделения клуба «Активное долголетие» приглашают на открытую тренировку на катке в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Занятие продлится один час — с 11:30 до 12:30. Присоединиться могут все участники программы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.