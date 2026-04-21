В Одинцовском округе 25 апреля пройдут 43 площадки субботника

Всероссийский субботник пройдет 25 апреля в Одинцовском округе Подмосковья. Для проведения уборки определены 43 площадки в разных населенных пунктах муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Субботник охватит практически все территориальные управления и крупные населенные пункты округа. Площадки организуют в Одинцово, Звенигороде, Кубинке, Барвихе, Старом Городке, Часцах, Лесном Городке, Новоивановском, Горках-10 и Горках-2, Аксиньино, Саввинской Слободе и других поселениях. Ознакомиться с точными адресами можно на интерактивной карте муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.