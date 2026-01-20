В Одинцовском округе 23 января пройдет встреча по виртуальной реальности

В Одинцовском молодежном центре 23 января состоится встреча, посвященная виртуальной реальности, современным технологиям и науке. Мероприятие приурочено ко Дню студента и открыто для всех желающих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча пройдет на базе МБУ «Одинцовский молодежный центр» по адресу: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 38. Начало мероприятия запланировано на 17:00.

Участники узнают, как инновационные технологии меняют повседневную жизнь, смогут познакомиться с новыми форматами и взглянуть на современные разработки в области виртуальной реальности. Организаторы обещают увлекательное и полезное общение, а также практические демонстрации.

Мероприятие рассчитано на студентов и школьников старших классов. Для посещения требуется предварительная регистрация по ссылке. Возрастное ограничение — 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.