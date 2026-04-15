В Одинцовском округе 19 апреля пройдет краеведческий поход

Весенний краеведческий поход к лесному озеру состоится 19 апреля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Участники пройдут маршрут протяженностью до 6 километров с экскурсионными остановками и чаепитием на привале, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маршрут протяженностью 5,5–6 километров рассчитан примерно на 3,5 часа. По пути группа будет делать остановки на экскурсионных точках и у природных объектов. Участникам расскажут об особенностях геологического образования бассейна реки Самынки, покажут овраги и обрывы, а также старинные техногенные объекты, сохранившиеся на территории парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.