В Одинцовском округе 19 апреля пройдет акция памяти жертв нацизма

Мемориальная акция «Помним преступления нацистов!» состоится 19 апреля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в Подмосковье. Мероприятие приурочено ко Дню памяти жертв геноциида советского народа в годы Великой Отечественной войны и пройдет в рамках всероссийского проекта «Без срока давности», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции примут участие представители молодежных объединений и ветеранских организаций, сотрудники администрации, работники парка и добровольцы Поискового движения России. Участникам расскажут о военных преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории Московской области и Одинцовского городского округа.

Память погибших почтут у символической инсталляции. Волонтеры развернут большой баннер с символикой акции и проекта, который станет знаком единства поколений и сохранения исторической памяти.

В рамках мероприятия откроется региональная выставка документов, фотографий и материалов о военных преступлениях на территории Подмосковья и современной мемориальной работе. Гостям представят проект «НАБАТ ПАМЯТИ» — книгу памяти жертв фашизма среди мирного населения Московской области, а также одноименный сайт. Завершит программу образовательная лекция специалистов библиотечного центра о геноциде.

Сбор участников пройдет у административного здания парка. Начало акции — в 15:30. Возрастное ограничение 18+.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.