В Одинцове в честь 80-летия Победы цветы возложат у 166 мемориалов и обелисков

В Одинцовском городском округе насчитывается 166 мемориалов, обелисков, памятников и мемориальных досок. В дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне к каждому из них будут возложены цветы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Торжества пройдут во всех территориальных управлениях. Самые масштабные запланированы у Вечного огня и на Центральной площади в Одинцово, у Мемориала Славы в Звенигороде, а также в парках муниципалитета. Меры безопасности, предпринимаемые во время праздников, обсудили в администрации Одинцовского округа на заседании Антитеррористической комиссии.

Основные праздничные мероприятия пройдут в округе с 3 по 11 мая. В эти дни специально созданные агитбригады проедут по дворам домов, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны, с музыкальными поздравлениями. В Волейбольном центре 8 мая запланирован торжественный приём главы муниципалитета с обширной концертной программой. В День Победы, 9 мая, торжества охватят всю территорию Одинцовского округа, включая Одинцово, Звенигород, Голицыно и Кубинку.

Андрей Иванов поручил добавить в число локаций новый парк в Супонево и включить в праздничную программу спортивные мероприятия.

«Нужно задействовать наши центральные спортивные объекты: стадион „Спартак“ в Звенигороде, Центральный стадион и Ледовый дворец в Одинцово, другие точки, которые максимально готовы к такому событию», — отметил глава.

Участие в заседании АТК принимали представители силовых ведомств. Личный состав Управления МВД России Одинцовскому городскому округу во время проведения торжеств задействуют в полном составе. Обеспечивать безопасность полиция будет совместно с Росгвардией, ФСБ, МЧС и частными охранными предприятиями. На совещании рассмотрели все места проведения праздничных мероприятий и обсудили практические вопросы, связанные со взаимодействием правоохранительных органов, экстренных служб и органов местного самоуправления.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.