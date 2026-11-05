В Одинцове проведут лекцию о партнерстве государства и бизнеса в развитии городов

Максим Ткаченко из ВЭБ.РФ выступит 12 ноября в 18:00 на открытой онлайн-лекции Одинцовского филиала МГИМО. Встречу посвятят инвестициям в развитие городов и партнерству государства и бизнеса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В четверг, 12 ноября, в Одинцовском филиале МГИМО состоится открытая онлайн-лекция об инвестициях в развитие городов. Спикером станет Максим Ткаченко — исполнительный директор, руководитель направления по мерам государственной поддержки блока «Бизнес. Партнерство. Развитие» ВЭБ.РФ.

Участники обсудят городские проекты — от мастер-планов до инвестиционных лотов, а также инструменты и механизмы реализации проектов в разных отраслях: от парковок и вокзалов до школ и больниц. В программу включены экономические модели партнерства бизнеса и государства.

На встрече рассмотрят российский и зарубежный опыт привлечения инвестиций в развитие городов. Отдельной темой станет переход от точечных мер поддержки частных инвестиций к системному и взаимовыгодному партнерству.

Лекция начнется в 18:00. В объявлении указан адрес: МГИМО-Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 3. Участие бесплатное, по предварительной регистрации, которую можно пройти по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.