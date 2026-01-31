сегодня в 16:14

В Одинцове попрощались с погибшем в заплыве в Босфоре пловцом Свечниковым

С пловцом Николаем Свечниковым попрощались на Лайковском кладбище в подмосковном Одинцове. В августе 2025 года он исчез во время соревнований в турецком Стамбуле, а его труп обнаружили только через полгода, сообщает SHOT .

На церемонию прощания пришли 60 близких и приятелей Свечникова. Тело привезли в РФ из Турции неделю назад.

Пловец загадочно пропал во время соревнований в Босфоре 24 августа 2025 года. Труп нашли только 20 января 2026 года рядом с набережной Бебек.

Тело было обнаружено в пяти километрах от места, где начались соревнования. На опознание приехали родители Свечникова.

В дальнейшем его гибель удалось подтвердить с помощью анализа ДНК. Пловцу было 29 лет.

