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В Одинцове объявлен конкурс на разработку концепции благоустройства лесопарка

Объявлен конкурс в электронной форме на разработку архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства, проекта освоения лесопарковой зоны вблизи нескольких деревень (Шульгино, Рождественно, Подушкино) в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Разработка архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства, проекта освоения лесов (Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха) лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи д. Шульгино, д. Рождественно, д. Подушкино (Часть 1)».

Планируется в рамках проведения закупки создать концепцию для дальнейшего благоустройства территории площадью более 52 га.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области.

Ранее глава региона сообщал, что в Московской области важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.