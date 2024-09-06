В обращение вышла почтовая марка к 200-летию общественного деятеля Петра Алабина

По инициативе «Единой России» в обращение вышла почтовая марка к 200-летию со дня рождения общественного деятеля Петра Алабина. Ее тиражсоставил90 тыс. экземпляров, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Церемонией гашения почтовой марки открыли выставку «Алабин.Семья.Россия» в Самарском областном историко-краеведческом музее.

«Это выдающийся гражданин, патриот, оставивший о себе светлую и добрую память не только в Самаре, где он был главой города и губернатором, но и во многих других регионах. Поэтому мы посчитали правильным, чтобы церемония (гашения марки — прим. ред.) одновременно охватила сразу несколько регионов, вышла за пределы нашего государства. Здесь, в Самаре, мы помним, чтим и не забываем человека, которого по праву считаем своим земляком. Мы должны защищать нашу историческую память. И такие люди, как Петр Алабин, являются для нас примерами, символами патриотизма, мужества и любви к Родине», — подчеркнул федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Петр Алабин — первый самарский губернатор, российский государственный и общественный деятель, почетный гражданин Вятки, Софии, Самары. Деятельность Петра Алабина оказала влияние на развитие экономики, образования, здравоохранения и культуры губернской Самары. Благодаря ему в Самаре появился водопровод, здание городского театра, памятник Александру II, библиотека, типография и метеостанция, первый публичный музей.

Почтовая марка выходит в обращение сразу в нескольких российских регионах, с которыми была связана его судьба: Севастополе, Кировской и Московской областях, а также в столице Болгарии — Софии.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В мае 2024 года по инициативе «Единой России» в обращение вышли новые почтовые марки к 100-летним юбилеям писателей-фронтовиков. Они посвящены Юрию Бондареву, Виктору Астафьеву, Юлии Друниной, Борису Васильеву, Владимиру Богомолову. В июле — посвященные военным композиторам.

Также по итогам совместной работы «Единой России», «Почты России» и предприятия «Марка» выпущена серия почтовых марок «Города трудовой доблести». В 2021 году их посвятили Новосибирску, Самаре, Челябинску и Екатеринбургу, в 2022 году — Уфе, Ижевску, Магадану, Омску, Саратову и Ярославлю, в 2023 году — Иркутску, Иваново, Красноярску, Нижнему Новгороду, Якутску и Луганску, в 2024 году — Улан-Уде, Чите, Вологде, Костроме, Дзержинску и Подольску.

В подмосковном Подольске в торжественной церемонии гашения приняли участие секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и директор макрорегиона Москва Почты России Сергей Бритвин.

«Сегодня произошло действительно важное событие для истории нашей страны, для нашего народа. Выдающийся человек — Петр Владимирович Алабин родился в Подольске, провел здесь годы становления и также связал свою жизнь с городом. Кроме того, за свои боевые заслуги являлся почетным гражданином Самары, Вятки и Софии. Именно поэтому на почтовой марке он изображен на фоне панорам этих городов. Благодаря таким выдающимся людям, как Алабин, развивалась наша государственность, наш исторический путь. А его героический путь дисциплинирует нас и учит молодое поколение чтить свои традиции, свой язык, свою культуру и религию», — сказал Брынцалов.

В свою очередь, Сергей Бритвин добавил, что Почта России выполняет важную и почетную миссию, сохраняя историческую память для будущих поколений.

«Почтовая марка выйдет в обращение с сегодняшнего дня и будет продаваться по всей России, во всех отделениях Почты. Ее тираж составляет 90 тыс. экземпляров. Уже сегодня в главном почтовом отделении города Москвы на Мясницкой улице соберется множество филателистов, которые знают ценность этой марки»», — рассказал директор макрорегиона Москва Почты России Сергей Бритвин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.