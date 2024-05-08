В Новосибирске на 5 лет осудили тезку Владимира Высоцкого за оставление части

Тезку советского поэта и актера Владимира Высоцкого осудили по делу о самовольном оставлении места службы в 2022 году, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Новосибирский гарнизонный военный суд признал Высоцкого виновным и назначил самое минимальное наказание. Согласно материалам дела, рядовой покинул место службы в 2022 году и почти год скрывался. Все это время он работал неофициально.

Осенью 2023 года он добровольно явился в военкомат, после чего стал фигурантом уголовного дела. Есть вероятность, что в армию тезка поэта попал в рамках мобилизации.

Осужденному грозил срок до 15 лет лишения свободы, но суд отправил его в колонию общего режима на 5 лет. Приговор вступил в законную силу 3 мая 2024 года.

В 2022 году Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране появилось уголовная ответственность за самовольное оставление места службы. За дезертирство можно получить срок до 10 лет.