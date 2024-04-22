В Новосибирске 27–30 августа пройдет XI Международный форум «Технопром-2024»

В Новосибирске 27–30 августа пройдет XI Международный форум технологического развития «Технопром — 2024», который планирует стать площадкой для выстраивания межрегиональных и международных кооперационных цепочек в целях импортозамещения и достижения технологического суверенитета на примере конкретных проектов, кейсов, технологических разработок. Об этом сообщают организаторы форума.

Деловая программа включает конгрессную, выставочную, образовательную и культурную программу, дополненную мероприятиями-спутниками с участием членов правительства РФ, панельные дискуссии с руководителями ключевых министерств и институтов развития, представителями госкорпораций и технологичного бизнеса, экспертные сессии, круглые столы и лекции ведущих мировых ученых и руководителей ключевых вузов России и зарубежных государств по вопросам научно-технологического развития, межрегионального и международного кооперационного взаимодействия.

В рамках конгрессной программы состоятся мероприятия с участием представителей стран группы ЕАЭС, ШОС и БРИКС, направленные на формирование международного партнерства и продвижение экспорта российских технологических решений на развивающиеся рынки. Международными партнерами форума выступят дружественные России государства и международные организации.

Главными участниками юбилейного форума станут регионы-лидеры национального рейтинга НТР (г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Белгородская область, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Пермский край, Самарская область, Свердловская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область). Представление перспективных проектов в приоритетных отраслях с использованием кластерной инвестиционной платформы.

Участникам из регионов рекомендуют сформировать команду для участия в деловой и выставочной программах форума, включив в ее состав заместителей и руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, ответственных за инновационное и научно-технологическое развитие, руководителей (специалистов) компаний, предприятий, научнообразовательных организаций и региональных институтов развития

Также рекомендуется определить приоритетные для инновационно-технологического развития субъекта РФ отрасли экономики. Сформировать пул компаний и научно-образовательных организаций, осуществляющих деятельность в рамках данной отрасли в субъекте РФ, проработав их участие в выставке и деловой программе форума.

Необходимо также обеспечить публичное представление комплексной госпрограммы научно-технологического развития, а также лучшие практики, высокотехнологичные проекты, которые регион готов предложить для тиражирования другим субъектам РФ.

Еще нужно сформировать стенд региона для участия в выставке, проработать возможность подписания трехсторонних соглашений по развитию интеллектуальной собственности в регионах на площадке форума и направить предложения, подготовленные в соответствии с вышеуказанными пунктами (1-5), в адрес правительства Новосибирской области.