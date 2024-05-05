сегодня в 17:16

На Солнце случилась вторая мощная вспышка за сутки

На Солнце зафиксировали вторую за день мощную вспышку. Она произошла в том же участке, что и предыдущая, сообщает РИА Новости.

По словам ученых, максимум зарегистрировали в 14:54 по московскому времени, между двумя событиями прошло всего около шести часов.

Выброс массы в таком случае почти полностью исключен, поскольку Солнце не могло повторно накопить вещество за такое короткое время с момента первой вспышки.

Предварительно, оба взрыва не имели дополнительной радиационной компоненты в виде энергичных протонов. Спутниковые группировки вне опасности и зоны риска.