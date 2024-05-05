сегодня в 17:37

ОАЭ вложит 13,5 млрд долларов в проекты Бразилии по биотопливу

Инвестиционное подразделение суверенного фонда Абу-Даби Mubadala Capital планирует вложить 13,5 млрд долларов в амбициозный бразильский проект по производству биотоплива в течение ближайшего десятилетия, сообщает Газета.ru.

В Financial Times отметили, что главное направление инвестиций фонда Mubadala в сфере возобновляемой энергетики учитывает возведение пяти «модулей» — биоперерабатывающих заводов. Каждый из них стоит 2,7 млрд долларов. Первый должен заработать к концу 2026 года.

Глава бразильского офиса Mubadala Оскар Фальгрен отметил, что все зависит от сельского хозяйства и сырья.

«И Бразилия, пожалуй, лучшая в мире страна с точки зрения сельхозпрофицинности из-за климата и плодородных земель», - сказал он.

По словам Фальгрена, Бразилия является «сельскохозяйственной мировой столицей».