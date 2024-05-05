82 артефакта с Пречистенки передадут в музей
Фото - © Telegram-канал Сергея Собянина
В ходе реставрации двух объектов культурного наследия в музеи будет передано 82 артефакта 16-19 веков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как стало известно, во время археологических полевых работ, связанных с реставрацией жилого дома Наумовых-Волконских была найдена кубышка, перстень из цветного металла, а также медные монеты.
В ходе реставрации главного дома городской усадьбы XVIII–XIX вв. на Пречистенке были обнаружены фрагменты медные монеты ручной чеканки, фрагменты белоглиняных керамических сосудов.
За последние 13 лет специалисты обнаружили более 100 тыс. артефактов.