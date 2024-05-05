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82 артефакта с Пречистенки передадут в музей

В ходе реставрации двух объектов культурного наследия в музеи будет передано 82 артефакта 16-19 веков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Как стало известно, во время археологических полевых работ, связанных с реставрацией жилого дома Наумовых-Волконских была найдена кубышка, перстень из цветного металла, а также медные монеты.

В ходе реставрации главного дома городской усадьбы XVIII–XIX вв. на Пречистенке были обнаружены фрагменты​ медные монеты ручной чеканки, фрагменты белоглиняных керамических сосудов.

За последние 13 лет специалисты обнаружили более 100 тыс. артефактов.