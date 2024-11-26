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В новой школе квартала «Надежда» в Ступине приступили к монтажу потолков

Глава округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских проверил ход строительных работ на территории школы в квартале «Надежда» в Ступине в рамках выездного стройчаса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте продолжаются работы по утеплению стен, отделке внешних фасадов здания, внутренних помещений, остекление и монтаж инженерных систем.

«Ряд работ ведем параллельно. Продолжаем монтаж подвесных потолков, малярные работы декоративной штукатуркой и плиточные работы. Остекление планируем завершить до конца недели», — рассказал представитель подрядчика Алексей Остапчук.

Работы также ведутся на прилегающей территории. Рабочие монтируют на площадке элементы спортивных снарядов.

«На этой неделе строители планируют закрыть фасад и установить противопожарные двери. На строительстве здания и благоустройстве территории работает порядка 70 специалистов и 7 единиц спецтехники. В ближайшее время планируется увеличение числа рабочих — 30 человек приедут на объект», — рассказал заместитель главы округа Юрий Михалев.

Школа предназначена для обучения детей начальной и основной школы. Для каждой будет отдельный вход. Площадь здания — 11 тыс. кв. м.

Строительство школы находится на особом контроле у руководства округа и региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.