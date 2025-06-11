В новой поликлинике в Котельниках идет закупка мебели для посетителей

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев вместе с главным врачом Котельниковской поликлиники Дмитрием Полыниным проверил, как идет подготовка к открытию новой поликлиники, расположенной по адресу: улица Кузьминская, 7б.

В настоящее время ведется закупка и монтаж мебели для удобства посетителей, чтобы пациенты могли комфортно ожидать приема врачей. Завершить эти работы подрядчик планирует до конца месяца.

Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию, сейчас продолжается оформление необходимых документов для ведения медицинской деятельности и прием технического оборудования.

В ходе осмотра Михаил Соболев дал поручения оборудовать парковку перед зданием поликлиники соответствующими дорожными знаками. Кроме того, необходимо очистить прилегающую территорию от строительных материалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.