В новогоднюю ночь ожидается мороз до минус 10 градусов

Снег в Москве сохранится до Нового года и постепенно увеличится. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, снег, выпавший во вторник, 23 декабря, не растает, несмотря на перепады температур.

«Сейчас высота снежного покрова всего 1–2 сантиметра, но этот снег сохранится. Будет постепенно увеличиваться высота снежного покрова, она достигнет 5 — 7 сантиметров. И плотность будет такая заметная, потому что снег мокрый», — сказал синоптик.

Вильфанд также дал прогноз на ближайшие дни. В среду и четверг москвичам стоит ожидать небольших осадков, а в пятницу — мокрого снега. Несмотря на то что в пятницу температура может подняться до +2 градусов, в остальные дни она останется отрицательной.

