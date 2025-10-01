В Клину откроется новое общественное пространство в ноябре

Прямо сейчас в Клину идут работы по благоустройству сквера «Молодежный» по адресу: Бородинский проезд, 28. В настоящее время территория сквера уже спланирована, сообщает пресс-служба администрации округа.

Тротуары вымощены щебнем, 2 октября начинается укладка бетонного основания для брусчатки. Заасфальтирована территория под размещение детской игровой и спортивной площадок. Монтируются закладные детали под установку опор уличного освещения. Здесь будет «чистое небо» благодаря подземным коммуникациям.

Территорию озеленят деревьями-крупномерами и кустарниками, разобьют цветники и установят 17 малых архитектурных форм (МАФ).

Благоустройство сквера проводится в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчиком, выбранным по итогам конкурса, стало ООО «Ремдор».

Работы начались 6 сентября и завершатся 12 ноября 2025 года.

Уже в середине ноября обновленный сквер «Молодежный» будет удобным и интересным местом для отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.