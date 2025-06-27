В Ногинске проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства

С 25 июня Кадровый центр Подмосковья дал старт проведению федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Потенциальные работодатели подготовили вакансии более чем 2500 рабочих мест. Крупные и средние подмосковные предприятия, компании и организации выступают инициаторами приглашения на Всероссийскую ярмарку жителей Богородского округа, заинтересованных в смене работы, направления деятельности или в поиске трудоустройства своей мечты.

В Ногинске основное мероприятие 27 июня прошло в офисе Кадрового центра Подмосковья. Именно сюда были приглашены и работодатели, и те, кто в поисках работы.

Жителям была предоставлена прекрасная возможность в «живую» познакомится на ярмарке вакансий с огромным спектром вакансий по разным сферам деятельности.

Свои вакансии онлайн и при непосредственном контакте с соискателями представили более 120 предприятий и учреждений Московской области: Россети Московский регион, Мострансавто, Ростелеком, РЖД, НПО Стеклопластик, Система ПБО, ГК «ДАФ», МОЭСК, ВТБ.

На ярмарке можно было напрямую пообщаться с представителями компаний; задать вопросы о трудоустройстве; подобрать подходящую вакансию; узнать о мерах господдержки.

Также специалисты Кадрового центра делились информацией о том, как пройти бесплатную профориентацию, переобучение, получить психологическую помощь или финансовую поддержку на открытие бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.