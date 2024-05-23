сегодня в 17:07

В Ногинске 31 мая состоится прием граждан по юридическим вопросам

Федеральная палата адвокатов РФ и адвокатская палата Московской области при содействии ассоциации юристов России и Федерального союза адвокатов России проведут 31 мая прием граждан в рамках Всероссийского дня оказания бесплатной юридической помощи, сообщается на сайте администрации Богородского округа.

Мероприятие будет проходить в формате дня открытых дверей на базе коллегии адвокатов Московской области «Фемида» и центра оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи по Богородскому городскому округу.

Бесплатный прием граждан будет осуществляться адвокатами КАМО «Фемида» 31 мая 2024 года с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Ногинск, ул. Комсомольская, д. 10, пом. 1.

Необходима предварительная запись по телефону: 8 (496) 516-50-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.