В Нью-Йорке проводят церемонию в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года

В Нью-Йорке проводят церемонию в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Мероприятие проходит в мемориальном комплексе на месте башен-близнецов, сообщает ТАСС .

В церемонии приняли участие президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и претендующий на пост главы государства республиканец Дональд Трамп. Мероприятие транслируют крупнейшие американские новостные телекомпании.

Во время церемонии люди зачитывали имена своих погибших родственников. В том числе в длинном перечне присутствовали имена жертв из России.

Вечером в городе проведут акцию Tribute in Light («Дань памяти в свете»). В небо направят два луча мощных прожекторов.

11 сентября 2001 года в США террористы из группировки «Аль-Каида»* захватили четыре пассажирских самолета. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один атаковал Пентагон в пригороде Вашингтона. Последний последовал в сторону американской столицы, но не долетел до цели. В результате атак погибло 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Данный теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

*Террористическая организация, запрещенная в России.